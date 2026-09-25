Un vehículo por semana se incendia en Costa Rica

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Durante enero y agosto de 2026, un automotor sufrió daños por fuego a la semana, según el Instituto Nacional de Seguros (INS), contabilizando un total de 36 casos en nuestro país.

Los datos muestran que los automotores de uso particular representaron el 58% de las unidades afectadas, aunque los pagos de indemnizaciones también abarcaron autobuses, transporte de carga pesada y liviana, motocicletas y bicimotos.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Alajuela registró el mayor impacto con el 30% del total de incidentes, lo que corresponde a 11 indemnizaciones.

Foto: Raquel Vargas



Le siguieron San José con nueve reclamos y Limón con cinco, mientras que las restantes 11 solicitudes se repartieron entre las demás provincias del país, para un total de ₡191 millones en indemnizaciones por daños de vehículos por el fuego.

De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos, los incendios vehiculares respondieron a tres causas técnicas principales:

Fallas en los sistemas eléctricos motivadas por sobrecargas, instalaciones caseras o el uso de accesorios de baja calidad.

Derrame de líquidos combustibles, como aceite, gasolina o diésel, sobre componentes a altas temperaturas como el motor o la mufla.

Recalentamiento en los sistemas de frenos, una condición detectada de forma recurrente en autobuses y unidades de carga.

Ante cualquier indicio de humo o fuego en carretera, las autoridades recomiendan estacionar de inmediato en un lugar seguro, evacuar a los ocupantes, llamar a la línea 9-1-1 y utilizar el extintor reglamentario.