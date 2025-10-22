¿Un sismo de 6.1 puede causar un tsunami? Esto dice experta

El fuerte sismo de magnitud 6.1 que sacudió al país la noche del martes generó dudas entre la población sobre si podría provocar un tsunami.

Sin embargo, la especialista Silvia Chacón, coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (Sinamot-UNA), aclaró que un evento de esa magnitud no tiene las condiciones necesarias para generar un tsunami destructivo.

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Según explicó Chacón, para que un sismo cause un tsunami se requiere:

Que el área de ruptura tenga cierto tamaño.

Que libere una cierta cantidad de energía.

Que la mayor parte de la zona de deformación quede bajo el agua.

“Por regla general, los sismos de magnitud menor a 7.0 no causan tsunamis de los que tengamos que preocuparnos, ya que el área de ruptura no suele ser lo suficientemente grande, ni liberan la energía suficiente para causar un tsunami destructivo”, señaló la experta. Fotos y video: Así quedaron supermercados tras fuerte sismo de 6.1

Aun así, los centros internacionales de alerta de tsunami suelen activarse por sismos de magnitud 6.0 o 6.5, dependiendo de la ubicación, como medida preventiva ante posibles errores en los cálculos iniciales o deslizamientos submarinos que sí podrían generar olas significativas.

Según la experta, en Costa Rica, existen algunos antecedentes de tsunamis menores generados por sismos de magnitud inferior a 7.0. En mayo de 1952, un temblor de 6.9 provocó un leve aumento en el nivel del mar registrado en Puntarenas, y en diciembre de 1941, un sismo de 7.0 generó un tsunami con olas de hasta 12 centímetros.

Chacón recordó la importancia de la autoevacuación inmediata al sentir un sismo fuerte si se está en zonas costeras propensas a inundación por tsunami, ya que los reportes oficiales pueden tardar algunos minutos mientras se confirma la magnitud real del evento.

La población puede consultar si su comunidad se encuentra dentro de una zona de riesgo utilizando el mapa interactivo de evacuación por tsunami disponible en el sitio web del Sinamot: www.tsunami.una.ac.cr.