El FC Barcelona visitó el estadio de Saint James Park para jugar su primer partido de Champions ante el Newcastle United. El delantero Marcus Rashford marcó un doblete que resultó en la conquista culé. El marcador finalizó 1-2.

En el primer tiempo ambas defensas estuvieron correctas, con los centrales cortando centros y el medio del campo era un mar de piernas en donde el balón no tenía un dueño claro. Joan García si se tuvo que hacer presente en una muy buena parada al minuto 18.

Ya en el complemento, los hombres de Hansi Flick apretaron el acelerador y Marcus Rashford se hizo presente con dos goles. Uno de cabeza en el 58 y un cañonazo en el 67. Anthony Gordon descontó para los magpies en el 91.

El siguiente partido del Barca en Champions será el 1 de octubre cuando reciba al vigente campeón el Paris Saint Germain.