Un país para todas las edades con una visión intergeneracional

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Las sociedades progresan cuando son inclusivas y hacen cumplir sus leyes y derechos humanos. Este 1 de octubre el mundo gira los ojos a una realidad, el proceso de envejecimiento. Esta efeméride que conmemora el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, nos invita a reflexionar sobre la manera en que nuestra sociedad asume el envejecimiento y la forma en la que atiende a las personas mayores, moldeando el tipo de comunidad en que se vive.

Costa Rica experimenta una transformación demográfica marcada por un acelerado proceso de envejecimiento de su población y el incremento de la esperanza de vida. Esto impulsa retos sociales trascendentales para la economía, las empresas, familias, organizaciones, el Estado y la ciudadanía en general.

Desde la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) mantenemos la convicción de que las personas adultas mayores no son únicamente receptoras de servicios o de cuidados. Hemos promovido por décadas una población mayor activa, protagonista de la vida nacional, integradora y portadora de saberes, historias y legados: fuente de experiencia, de valores y de capacidades que enriquecen.

En esta fecha tan importante hablemos de derechos humanos, esos que garantizan la participación, la gestión de oportunidades y la dicha de vivir con dignidad. Porque envejecer de manera saludable es más que no padecer enfermedades. La salud también se vive en entornos inclusivos, ciudades accesibles, oportunidades de aprendizaje permanente, proyectos de voluntariado, recreación y cultura. También fomenta bienestar la creación de oportunidades laborales para la persona mayor, cuando así lo requiera o desee.

En este 1 de octubre renovemos el compromiso de reconocer, de respetar y de celebrar el aporte de las personas mayores en convivencia intergeneracional. El diálogo, el trabajo, la colaboración y el aprendizaje multi edades fortalecen la cohesión social, el sentido de pertenencia y la cultura.

Las personas mayores seguirán aportando desde su visión de experiencia para mejorar el futuro. A diario miles de personas senior cuidan, acompañan y apoyan, construyendo una sociedad próspera y más humana.

Una vida larga y con bienestar necesita programas para fomentar la autonomía, la formación continua, la participación social y el desarrollo de emprendimientos que consoliden el proyecto de vida de las personas mayores en todas las comunidades del país.

Este 14 de octubre AGECO conmemorará 46 años de servicio y seguirá promoviendo espacios de reflexión y de acción en convivencia intergeneracional, procurando un país más respetuoso y equitativo que construya el futuro sin estereotipos ni edadismos.