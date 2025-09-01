Laura Fernández

Candidata presidencial PSSO

El sicariato y el narcotráfico dejaron de ser fenómenos marginales. Hoy están instalados en nuestras comunidades, sembrando miedo y debilitando la confianza ciudadana. La mayoría de los homicidios proviene de ajustes de cuentas entre bandas criminales que actúan como si el Estado hubiera renunciado a ejercer su autoridad.

Debemos recuperar un principio fundamental: el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio no es una opción; es una obligación. Si el Estado no asume con firmeza su papel de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, otros lo harán en su lugar: bandas armadas, mafias o estructuras criminales que imponen la ley de la violencia.

Hoy vivimos bajo un paradigma equivocado. Tenemos un sistema judicial que en demasiados casos protege más al delincuente que a la víctima. Un sistema lento y garantista en exceso, que convierte los derechos procesales en privilegios de impunidad. La justicia tarda tanto que deja de ser justicia. Mientras tanto, la víctima queda olvidada y el criminal se siente libre para reincidir.

Entre 2010 y 2024, nuestro país registró 8.500 homicidios, de los cuales 5.000 nunca llegaron a juicio. Son 5.000 familias que nunca recibirán justicia por el asesinato de sus seres queridos.

Necesitamos un cambio profundo de paradigma en materia de seguridad y justicia. El Estado no puede seguir siendo débil frente al crimen. La consigna debe ser clara: quien la hace, la paga. No se trata de autoritarismo, sino de devolver al Estado su razón de ser: aplicar la ley con firmeza, garantizar orden y asegurar paz para los ciudadanos.

En mi plan de gobierno, la justicia y seguridad son prioridad absoluta. Eso significa:

1. Erradicar la impunidad. No podemos resistir más la ineficacia judicial. La policía detiene una y otra vez, pero los asesinos no pagan y siguen matando. El Poder Judicial debe rendir cuentas, ser eficaz, eficiente y cumplir con su trabajo.

2. Garantizar oportunidades para los jóvenes. Necesitamos reformas que saquen adelante proyectos como jornadas 4×3, educación dual y modernización del INA, para fortalecer la competitividad del país y evitar que los jóvenes sean presa fácil del crimen organizado.

3. Sentencias firmes para todo homicidio.

Ninguna persona menor o mayor de edad que asesine, participe en un homicidio o sea sospechosa puede quedar sin condena, y esta debe ser proporcional al daño causado. Propongo reformas al Código Procesal Penal y al Penal Juvenil. Casos como el de Yesken, presunto sicario de la banda Los Gerys, sentenciado a menos de dos años, o “Charango”, de la banda El Diablo, liberado tras 1 mes y 20 días, son ofensivos para el pueblo.

4. Control territorial real. Lo lograremos con cámaras y drones, un Centro de Mando y Control con respuesta inmediata que conecte a todas las policías, incluidos radares, vigilancia privada y municipal. Además, operativos permanentes en puntos críticos de violencia.

5. Medidas extraordinarias en zonas críticas. Planteo tramitar ante la Asamblea Legislativa, en casos estrictamente necesarios, la restricción temporal de garantías individuales para capturar sicarios y narcotraficantes identificados en los barrios más violentos, según inteligencia policial.

Mi compromiso es claro: devolverle al Estado la fuerza necesaria para garantizar orden, justicia y oportunidades. Con un cambio de paradigma, con un Estado que no tolere la impunidad y que permita a los ciudadanos vivir en paz y prosperar con su esfuerzo.

Ese es el pacto que propongo: un país donde el crimen no tenga espacio, donde la ley se cumpla y donde cada costarricense recupere la dignidad de vivir sin miedo.