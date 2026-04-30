Mañana viernes 1 de mayo, al juramentarse una nueva Asamblea Legislativa, se inicia un nuevo capítulo de la historia nacional y su momento culminante será el 8 de mayo, cuando se juramente la señora Laura Fernández como presidente de la República y de todos los costarricenses.

Eso es vivir en un sistema de vida en libertad y democracia, en donde los Representantes Populares y la Jefatura del Estado, son el resultado de elecciones libres, en las que se expresa sin reservas la voluntad del pueblo, como sucedió el pasado febrero y ha sido la constante desde que se fundó la II República y entró a regir la Constitución Política del año 1949.

De ello debemos sentirnos muy orgullosos todos los costarricenses.

Pero estemos claros: vivir, plenamente, en un sistema de vida en libertad y democracia y en un Estado de Derecho, como en Costa Rica, es mucho más que asistir cada cuatro años a emitir el voto. Significa, también, tener una participación ciudadana activa por medio de la política y los partidos políticos o a través de las organizaciones sectoriales de la sociedad civil, los grupos comunitarios y de barrio, las asociaciones de diferente tipo e individualmente, mediante una ciudadanía activa… y siempre en procura del “bienestar del mayor número”. Mucho más en los tiempos que vivimos con las redes sociales y la posibilidad de intercambiar ideas y opiniones, libremente, desde un celular en alguna de las plataformas tecnológicas o por los medios de prensa.

También es el final de un capítulo de cuatro años.

Es un tiempo de reflexión y valoración objetiva y serena sobre el capítulo que está terminando y de esperanza sobre el nuevo capítulo que está por comenzar y siempre con la mente y la voluntad puesta en el mejor futuro para Costa Rica.

Esa es la actitud correcta y la de todos los costarricenses de buena fe: pasar página, separar lo positivo de lo negativo, los aciertos de las broncas y encontronazos, dejar atrás los insultos y las descalificaciones, de uno y otro bando, reconciliarse con los valores fundamentales del “ser costarricense” y continuar y profundizar un camino activo y participativo de propuestas, soluciones, diálogo y negociación franca y honesta por el bien de Costa Rica.

Esos deberían ser los propósitos y actitudes de quienes asumen posiciones de poder y liderazgo político, en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa y que tienen por delante, en los próximos cuatro años, una importante y fundamental “agenda país” de reformas que realizar y ejecutar.

¡Que así sea! A todos hay que desearles lo mejor. Vivimos tiempos muy complejos, difíciles y turbulentos y … el único fin debe ser: ¡Costa Rica primero!

¿Y usted que opina?