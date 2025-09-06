Costa Rica vive un momento inédito en su historia republicana. Por primera vez, el sistema judicial ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de un Presidente en ejercicio, y el Poder Legislativo se prepara para tomar una decisión que trasciende las consideraciones partidarias para convertirse en una prueba de fuego de nuestras instituciones democráticas.

El caso que involucra al presidente Rodrigo Chaves por presunta concusión en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha desencadenado un proceso constitucional que pone a prueba la madurez de nuestro sistema democrático. La Corte Suprema de Justicia solicitó por mayoría de 15 a 7 votos a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad del mandatario para que pueda ser juzgado.

La comisión especial legislativa, tras analizar exhaustivamente el expediente y escuchar la comparecencia del propio presidente, ha recomendado por mayoría el levantamiento de la inmunidad presidencial.

Este proceso, que culminará con la votación del plenario legislativo programada para el 22 de setiembre, representa un ejercicio democrático sin precedentes en nuestro país.

Lo que hemos presenciado en estos meses no es una crisis institucional, sino todo lo contrario: es la demostración más clara de que Costa Rica cuenta con instituciones sólidas y autónomas que funcionan conforme al Estado de Derecho. El Poder Judicial, a través de la Fiscalía General y la Corte Suprema, ha ejercido sus competencias constitucionales sin temor ni favoritismo. El Poder Legislativo, representado por diputados de diferentes fuerzas políticas, ha conducido el proceso con la seriedad y responsabilidad que amerita un asunto de esta magnitud.

La realidad es que estamos ante el funcionamiento normal de un sistema de pesos y contrapesos que no reconoce fueros absolutos ni privilegios inviolables. En una democracia verdadera, nadie está por encima de la ley, independientemente del cargo que ostente.

El proceso que vive Costa Rica contrasta favorablemente con las crisis institucionales que han sacudido a otros países de la región en años recientes. Aquí, los actores políticos han respetado los procedimientos establecidos, han acatado las decisiones de los tribunales y han permitido que la justicia siga su curso sin interferencias indebidas.

Costa Rica ha demostrado que es posible enfrentar una crisis política de gran magnitud sin sacrificar la institucionalidad democrática. Ha probado que cuenta con mecanismos constitucionales eficaces para lidiar con situaciones extraordinarias, y que estos mecanismos pueden activarse incluso cuando involucran a la más alta magistratura del Estado. La democracia costarricense sale fortalecida de esta prueba. Ese es, quizás, el resultado más valioso de todo este proceso.