Un menor y 4 adultos entre los heridos por balacera en Limón

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una violenta balacera ocurrida la noche del martes en barrio San Juan, en Limón, dejó como saldo 5 personas heridas por proyectil de arma de fuego, en un hecho que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que ocurrió en vía pública.

De acuerdo con el informe oficial, el ataque se registró aproximadamente a las 8:45 p.m.

“De acuerdo a la versión preliminar, las personas heridas se encontraban en vía pública cuando aparentemente llegaron tres sujetos caminando y quienes, al parecer, empezaron a disparar en múltiples ocasiones impactando a estas personas y posteriormente se dieron a la fuga”, explicó el OIJ.

Violenta balacera en Limón. Foto: cortesía corresponsal Raúl Cascante.

OIJ identificó a las personas heridas

Hombre de apellido Hall, 39 años.

Mujer de apellido Ramírez, 36 años.

Menor de 16 años.

Hombre de apellido Alvarado, 41 años.

Hombre de apellido Gómez, de 33 años.

Según el reporte judicial, cada una de las víctimas presenta heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer de apellido Ramírez sufrió impactos en la cadera y en la pierna izquierda, mientras que el menor de edad resultó herido en el muslo derecho.

Por su parte, el hombre de apellido Alvarado, de 41 años, presenta una herida en el muslo derecho; Gómez, de 33 años, fue impactado en la espalda; y Hall, de 39 años, sufrió una herida en la zona genital.

Foto: corresponsal Raúl Cascante.

Tras el ataque, todos los heridos fueron trasladados al hospital Tony Facio, donde recibieron atención médica de emergencia. En versiones preliminares, se indicó que en la escena se ubicaron más de 30 casquillos de bala, incluso de armas de alto calibre.

“Recolectaron indicios balísticos de diferentes calibres, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para que sean analizados”, agregó el OIJ.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Con información complementaria del corresponsal Raúl Cascante.