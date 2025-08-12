Durante años, las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) se han visto obligadas a adaptar normas contables diseñadas para entidades de este tipo. Este desajuste afectaba la transparencia, la comparabilidad y la confianza de los donantes.

En respuesta a ello, surge el International Non Profit Accounting Guidance (INPAG), un marco de referencia aprobado el 3 de junio de 2025.

El INPAG se creó mediante una adaptación de la Norma de Contabilidad NIIF para las PYMES®, enriquecida con principios de las Normas NIIF® de Contabilidad, las Normas de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y marcos nacionales utilizados en otros países del mundo.

Este marco busca reemplazar términos de expresiones incorrectas para el sector, como “utilidades”, por nociones más adecuadas, tales como “excedentes/déficits” y “activos netos”, legitimando el objetivo social por encima de la ganancia económica.

El documento propone una descripción amplia de lo que es una OSFL, considerando tres rasgos esenciales: el propósito público, la reinversión de excedentes y la distinción frente al sector público.

Además, establece que el destinatario principal de los informes financieros son los usuarios con intereses públicos tales como donantes, beneficiarios y reguladores, y no únicamente propietarios.

Se introduce el concepto de “potencial de servicio”, entendido como el valor que un activo aporta al cumplimiento de la misión, no mediante el flujo de caja, sino a través de su utilidad operativa. Este enfoque representa un cambio de paradigma, ya que alinea los criterios de medición y revelación con la verdadera función de las OSFL.

El INPAG comprende tres borradores de exposición. El primero aborda el marco general, los estados financieros y la narrativa; el segundo se centra en transacciones clave como ingresos, donaciones, inventarios y moneda extranjera; y el tercero profundiza en la clasificación de gastos costos de apoyo y de recaudación, la contabilidad de fondos y otros temas sectoriales.

En síntesis, el INPAG no es una norma más. Representa una oportunidad para que las OSFL muestren con precisión el valor social que generan, proyecten credibilidad a nivel internacional y faciliten el acceso a mayores apoyos.

Establecer un lenguaje contable propio sienta las bases para un futuro en el que la misión y la transparencia van de la mano.