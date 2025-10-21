Mientras los candidatos presidenciales llenan las pantallas con promesas y debates, miles de costarricenses enfrentan una realidad que no admite demoras: 140 días de espera promedio para una mamografía.

La Caja Costarricense de Seguro Social, esa institución que alguna vez fue orgullo nacional y modelo regional, hoy incumple abiertamente la normativa que ella misma debe acatar. El Ministerio de Salud estableció en febrero un plazo máximo de 30 días para realizar mamografías de tamizaje, con un tiempo óptimo de 15 días. La CCSS supera ese plazo por más de 350%. No es un rezago. Es una violación sistemática de la ley.

Costa Rica presume una tasa de sobrevida del 87% en cáncer de mama, un indicador que nos coloca favorablemente en el contexto internacional. Pero ese número esconde una verdad incómoda: funciona para quienes logran ser diagnosticadas a tiempo. Para las que esperan 140 días, la historia puede ser muy diferente. Esta no es una crisis aislada. Es un síntoma de la enfermedad crónica que padece nuestro sistema de seguridad social: infraestructura insuficiente, equipamiento obsoleto, déficit de especialistas, procesos burocráticos interminables y una gestión que ha perdido el rumbo. Lo del cáncer de mama es apenas la punta del iceberg. Los tiempos de espera para cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos dibujan el mismo panorama desolador.

A los candidatos presidenciales que hoy compiten por nuestros votos, les exigimos que dejen de lado las generalidades y presenten planes concretos. No queremos escuchar que “fortalecerán la CCSS” o que “mejorarán la salud pública”. Queremos saber:

¿Cómo piensan reducir las listas de espera en el corto plazo? ¿Contratarán servicios externos? ¿Ampliarán horarios? ¿Comprarán nuevos equipos? Díganlo con números, plazos y presupuestos.

¿Cómo garantizarán el cumplimiento de la normativa vigente? No necesitamos más leyes. Necesitamos que se cumplan las que ya existen. ¿Habrá consecuencias para quienes las violen?

¿Qué modelo de sostenibilidad financiera proponen? La CCSS arrastra un déficit estructural que no se resuelve con parches. ¿Reforma tributaria? ¿Nuevas fuentes de ingreso? ¿Lucha contra la evasión? Sean específicos.

¿Cómo ampliarán la cobertura para poblaciones vulnerables? Las mujeres jóvenes están quedando fuera de los protocolos de detección temprana. ¿Qué harán al respecto?

¿En cuánto tiempo veremos resultados? No aceptamos promesas para el año 2030. Necesitamos metas para 2026, 2027, 2028. Con indicadores medibles y rendición de cuentas.

La seguridad social costarricense fue construida con visión de Estado, no de gobierno. Fue diseñada para trascender periodos electorales y colores políticos. Hoy requiere ese mismo nivel de compromiso para su rescate. No es un problema de izquierda o derecha, es un problema de todas y todos.