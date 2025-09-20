Mientras Costa Rica experimenta una ligera reducción en los homicidios a nivel nacional, con 626 casos al 18 de setiembre frente a los 638 del año anterior, la provincia de San José vive una realidad alarmante: 210 asesinatos contra los 167 del mismo período en 2024. Esto representa un incremento de 43 homicidios que no podemos ni debemos normalizar.

San José, corazón económico y cultural de nuestro país, se ha convertido en el epicentro de una violencia que combina la brutalidad del crimen organizado con la tragedia de los delitos comunes. Zonas como Desamparados, Pavas y La Uruca hoy conviven con el terror de las disputas territoriales entre bandas criminales, los ajustes de cuentas y una violencia que se ha vuelto cotidiana.

Los números son demoledores: 407 de los 626 homicidios responden a venganzas o ajustes de cuentas, evidenciando que el crimen organizado ha logrado establecer una dinámica de terror que trasciende las fronteras de los barrios marginales para contaminar toda la convivencia urbana. El 80% de estas muertes ocurren con armas de fuego, confirmando que estamos ante una guerra urbana que requiere respuestas inmediatas y coordinadas.

No podemos permitirse que la capital se convierta en rehén de la violencia. Somos un país que recibe millones de turistas anualmente, una nación que ha construido su reputación internacional sobre los pilares de la democracia, la paz y la estabilidad. Cada homicidio en nuestras calles no solo representa una tragedia humana irreparable, sino también un golpe devastador a nuestra imagen, nuestra economía y nuestro futuro.

La industria turística, que genera miles de empleos y representa una de nuestras principales fuentes de divisas, no puede competir en mercados internacionales cuando las noticias sobre violencia en San José opacan nuestros atractivos naturales y culturales. Los inversionistas extranjeros, fundamentales para el desarrollo económico, evalúan cuidadosamente los índices de seguridad antes de apostar por nuestro país.

La crisis de seguridad que vive San José no puede resolverse con esfuerzos fragmentados o responsabilidades diluidas. Es imperativo que el Ministerio de Seguridad Pública, las fuerzas policiales preventivas, los gobiernos locales y el Poder Judicial trabajen como un solo equipo, con objetivos comunes y estrategias coordinadas.

Al Ministerio de Seguridad Pública le corresponde liderar una estrategia integral que vaya más allá de la respuesta reactiva.

El Poder Judicial debe garantizar que la justicia sea pronta y cumplida. De nada sirve que la policía capture criminales si los procesos se eternizan o las penas no disuaden la reincidencia. La reforma de extradición ha mostrado efectos positivos, pero necesitamos un sistema judicial ágil y eficiente que procese con rapidez los casos de crimen organizado.