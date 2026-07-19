Un incendio quema 13.000 hectáreas a 100 km al norte de Madrid

Un incendio desatado el jueves a unos cien kilómetros al norte de Madrid se extendió y arrasó más de 13.000 hectáreas y obligó a evacuar a cientos de personas, informaron este domingo las autoridades locales.

“El incendio forestal [del pueblo] de La Mierla en la provincia de Guadalajara” ha quemado “13.000 hectáreas de terreno y afecta a más de 700 personas”, según el servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha.

Este incendio, que devasta en particular el parque natural de la Sierra Norte, no ha causado víctimas hasta el momento, pero sigue siendo calificado como “difícil” por el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció en X a todos los que “trabajan sin descanso para proteger vidas y contener el fuego”.

Unos 350 bomberos y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) están desplegados en la zona, con el apoyo de 26 aeronaves, para intentar controlar las llamas, según reportó el centro de control a la prensa.

Foto: AFP.

El fuego se originó en una zona boscosa y montañosa, que alberga especies amenazadas de águilas, lobos y mariposas.

Este incendio forestal se suma a otro que comenzó el miércoles en el noreste del país, cerca de Zaragoza, que obligó a unas 1.000 personas a abandonar sus casas.

Los bomberos, ayudados por la mejora de las condiciones meteorológicas, lograron frenar su propagación, declaró la vicepresidenta de Aragón, María del Mar Vaquero, a la televisión pública española.

“Los diferentes servicios irán decidiendo cuando las personas que están desalojadas (…) pueden volver a sus viviendas”, agregó.

Según Vaquero, el incendio arrasó unas 14.400 hectáreas, lo que supone una revisión a la baja respecto a la estimación anterior de unas 16.000 hectáreas. No se han registrado víctimas.

La evolución de estos dos incendios es aún más preocupante dado que España se prepara para enfrentar su tercera ola de calor a partir del martes.

Foto: AFP.

España acaba de sufrir uno de los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, que se desató en la sureña Andalucía el 9 de julio, causando 13 muertos y arrasando 7.000 hectáreas.

En primera línea del calentamiento global, España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más prolongadas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 °C, lo que ha creado condiciones propicias para incendios devastadores.

En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), lo que representa el peor balance en la historia reciente del país.