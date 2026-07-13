Las autoridades atendieron una serie de emergencias entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes, en las que se registraron ataques con arma blanca y de fuego, además de múltiples accidentes de tránsito que dejaron varias personas en condición crítica y un motociclista fallecido.

Ataques con armas dejan varios heridos

6:53 p. m. Valle La Estrella, Limón

Un hombre fue trasladado en condición crítica a la Clínica Valle La Estrella tras recibir cinco heridas con arma blanca , cuatro de ellas en el abdomen y una en el rostro.

Un hombre fue trasladado en condición crítica a la Clínica Valle La Estrella tras recibir , cuatro de ellas en el abdomen y una en el rostro. 8:55 p. m. La Carpio, La Uruca

Un menor de 14 años resultó herido por arma de fuego luego de que vecinos alertaran sobre una balacera en la zona. Según el OIJ, el adolescente presentaba impactos en el pecho y un glúteo cuando fue localizado por oficiales de la Fuerza Pública. En la escena se recolectaron varios indicios balísticos y el caso permanece bajo investigación.

Un menor de resultó herido por arma de fuego luego de que vecinos alertaran sobre una balacera en la zona. Según el OIJ, el adolescente presentaba impactos en el pecho y un glúteo cuando fue localizado por oficiales de la Fuerza Pública. En la escena se recolectaron varios indicios balísticos y el caso permanece bajo investigación. 8:57 p. m. Sagrada Familia, San José

Un joven de apellido Sánchez, de 20 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios tras recibir una herida de arma blanca en el abdomen.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque ocurrió durante una riña entre varias personas, cuando uno de los involucrados sacó un arma blanca y lo hirió. El caso es investigado por la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito.

Accidentes de tránsito marcan la jornada

5:45 p. m. Bahía Drake, Osa

Una colisión entre dos motocicletas dejó a dos hombres adultos politraumatizados. Uno fue trasladado en condición urgente y el otro en estado crítico a la Clínica de Puerto Jiménez.

Una colisión entre dos motocicletas dejó a dos hombres adultos politraumatizados. Uno fue trasladado en condición urgente y el otro en estado crítico a la Clínica de Puerto Jiménez. 7:57 p. m. La Suiza de Turrialba

Un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó dos personas heridas. Uno de los pacientes fue trasladado en condición urgente, mientras que un motociclista de 19 años ingresó en estado crítico al Hospital William Allen.

Un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó dos personas heridas. Uno de los pacientes fue trasladado en condición urgente, mientras que un motociclista de ingresó en estado crítico al Hospital William Allen. 8:04 p. m. Cóbano, Puntarenas

Un motociclista identificado con el apellido Jarquín , de 25 años , falleció luego de perder el control de la motocicleta que conducía y chocar contra el portón de una estructura en barrio La Tranquilidad.El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, mientras el OIJ investiga las causas del accidente.

Un motociclista identificado con el apellido , de , luego de perder el control de la motocicleta que conducía y chocar contra el portón de una estructura en barrio La Tranquilidad.El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, mientras el OIJ investiga las causas del accidente. 9:37 p. m. San Isidro de San Ramón

Una colisión entre tres vehículos dejó tres personas afectadas: una en condición crítica, otra urgente y una tercera estable. Todos fueron trasladados al Hospital Carlos Luis Valverde Vega.

Una colisión entre tres vehículos dejó tres personas afectadas: una en condición crítica, otra urgente y una tercera estable. Todos fueron trasladados al Hospital Carlos Luis Valverde Vega. 10:37 p. m. Limoncito de Coto Brus

Un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó a un paciente en condición crítica, quien fue trasladado al Hospital Juana Pirola.

Un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó a un paciente en condición crítica, quien fue trasladado al Hospital Juana Pirola. 5:04 a. m. Santa Rosa de Ticabán, Pococí

Una colisión entre una motocicleta y una bicicleta dejó dos hombres heridos, de 54 y 30 años, quienes fueron trasladados al Hospital de Guápiles.

El adulto de 54 años ingresó en condición grave debido a fracturas en las extremidades y lesiones en la cabeza. De manera preliminar, las autoridades presumen que la oscuridad de la madrugada y una posible maniobra al momento del impacto habrían influido en el accidente.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer tanto los hechos violentos como las circunstancias de los accidentes de tránsito registrados durante las últimas horas.