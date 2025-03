Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador

A pesar de la derrota ante Alajuelense, en el Puntarenas FC se mantienen tranquilos por el trabajo realizado durante estos tres meses, así lo confirmaron los jugadores y su presidente, Héctor Trejos.

El dirigente porteño declaró que uno de los objetivos establecidos era ganar el Torneo de Copa luego de superar con éxito a clubes como Jicaral, Quepos Cambute, Guanacasteca y Guadalupe FC. Sin embargo, le sorprendió el actuar de sus rivales y más por tratarse de una agrupación tradicional.

“Para nadie es un secreto que esto no era lo que queríamos. A mí me da un sentimiento encontrado porque no me esperaba que Alajuelense jugara de esta manera.

Un equipo grande que venga, se encierre y empiece a perder tiempo es algo que no me esperaba y menos de ellos”, señaló.

La participación de los jóvenes es otro de los puntos que destacó. Durante el certamen, el Puerto utilizó ocho futbolistas sub-21 y en el último juego no fue la excepción, considerándolas actuaciones memorables.

“Los muchachos rindieron como debía ser, nos deja mucho para lo que viene. Son experiencias muy buenas para ellos y principalmente para los nuevos. Dieron un espectáculo y nos deja tranquilos para el futuro”, añadió.