Parapsicología y actualidad

En la cultura popular, los llamados “objetos poseídos” han ocupado un lugar privilegiado entre las historias de misterio. Desde muñecas supuestamente poseídas hasta joyas asociadas con tragedias, no faltan ejemplos que han alimentado leyendas urbanas, películas de terror y rumores virales. Sin embargo, ¿es posible, desde un enfoque objetivo, afirmar que estos objetos encierran verdaderos fenómenos paranormales?

Desde la perspectiva del grupo Hades Costa Rica, que aborda temas de lo desconocido con criterio racional, la respuesta debe construirse con base en evidencia, no en creencias. Para considerar que un objeto tiene influencia paranormal, se requiere demostrar que genera efectos físicos, psicológicos o energéticos que no pueden explicarse por causas naturales o convencionales. Hasta ahora, ningún estudio serio ha logrado comprobarlo.

La mayoría de los casos documentados sobre “objetos poseídos” se sostienen en testimonios personales, coincidencias trágicas o interpretaciones subjetivas. En muchos de estos relatos, intervienen factores como la sugestión, la predisposición cultural y el miedo colectivo. Elementos todos que alteran la percepción y pueden llevar a una persona a atribuirle poderes oscuros a un objeto que, en esencia, no los tiene.

Además, el cerebro humano tiende a buscar patrones, incluso donde no los hay. Es lo que en psicología se conoce como pareidolia o sesgo de confirmación. Si alguien cree que un cuadro trae mala suerte y luego sufre un accidente, probablemente lo vinculará con la presencia del objeto, ignorando que los infortunios forman parte de la vida cotidiana y que correlación no implica causalidad. En Hades Costa Rica no negamos que las personas vivan experiencias que les resulten inexplicables, pero sostenemos que todo fenómeno debe analizarse desde la razón, la observación metódica y el espíritu crítico. Los objetos no son intrínsecamente malditos: somos nosotros quienes, con nuestras emociones, creencias y temores, les atribuimos cualidades que, en la mayoría de los casos, no poseen.

Óscar Araya,

Grupo Hades C.R.

hades.cr@gmail.com