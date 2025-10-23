Un conflicto de poderes

Fernando Berrocal

Exministro de Seguridad Pública

Las contrapuestas y antagónicas interpretaciones constitucionales y legales, entre el Tribunal Supremo de Elecciones como Poder Electoral y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como titular del Poder Ejecutivo, representan un clásico conflicto jurídico y político entre dos Poderes del Estado.

Este conflicto lo debe resolver la Sala IV, como ha solicitado el Poder Ejecutivo. Siempre he estado de acuerdo y apoyado la tesis de que la Sala Constitucional debería ser una instancia independiente del Poder Judicial, como es en España y así se discutió ampliamente en Costa Rica, en los años 90, al crearse ese Tribunal Superior y se le asignó, precisamente, resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado.

La Sala Constitucional tiene dos opciones: (1) Rechazar el recurso presentado y, sin muchas explicaciones, ratificar su jurisprudencia reiterada de otorgar plenos poderes al TSE, como Poder Electoral.

(2) Entrar a conocer y resolver precisando las competencias y obligaciones de estos dos Poderes del Estado y de la Asamblea Legislativa, como Primer Poder de la República, sobre las reglas y los límites constitucionales y legales de la “beligerancia política” del presidente de la República y los ministros de Estado, en nuestro actual sistema presidencialista. Al país le conviene que, esta controversia, se resuelva a fondo y se aclare plenamente. No hacerlo, iniciada la campaña electoral, sería agriar aún más un caso polémico que, inevitablemente, se transformó en mediático, en una sociedad polarizada y fuertemente dividida. Sería echar leña al fuego y alimentar aún más la violencia verbal imperante en la política nacional, cuando se requiere una resolución fundamentada, clara e incuestionable para todos.

Este conflicto entre el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo y la fuerte y violenta confrontación política permanente en la Asamblea Legislativa, unido a la cantidad de acusaciones penales contra altos funcionarios públicos, nos está diciendo y recordando que es tiempo de cambios y reformas en Costa Rica.

Los candidatos deberían transformar estas elecciones en un debate serio y responsable de soluciones pragmáticas y efectivas a los problemas directos que están afectando negativamente el nivel de vida de los costarricenses y profundizando las diferencias económicas y sociales en nuestra sociedad.

A la vez, dialogar y proponer las reformas constitucionales parciales necesarias para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema institucional democrático.

Una de ellas, la reforma al actual sistema de elección de los Diputados por uno mucho más representativo de listas nacionales y regiones electorales, previamente seleccionadas desde el punto de vista geográfico y poblacional. Otra, la Reforma Judicial que es una urgente y pospuesta necesidad nacional.

¡Transformemos estas elecciones del 2026 en una fiesta cívica de soluciones!

¿Y usted qué opina?