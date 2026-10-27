Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un privado de libertad de apellido Hernández y de 24 años falleció en el Hospital Calderón Guardia, debido a complicaciones de salud; así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia y Paz.

Según las autoridades, el Centro de Atención Institucional (CAI) San José, San Sebastián, trasladó al recluso a una primera cita médica, a las 11:00 a.m en el Hospital Calderón Guardia y de allí lo refirieron al Hospital Max Peralta, en Cartago.

Posteriormente, en el recuento del centro penal, Hernández no informó sentirse mal en ningún momento, siendo que poco tiempo después, algunos de sus compañeros de celda lo reportaron inconsciente y dieron aviso a los oficiales, que coordinaron de nuevo su traslado al centro médico.

Estando en sala de shock del Hospital Calderón Guardia, lo declararon fallecido.

El caso se mantiene bajo las órdenes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).