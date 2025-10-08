Mientras el debate público se concentra en cuestionar la eficiencia del Poder Judicial y exigir reformas urgentes al sistema de justicia, los jueces, fiscales y defensores públicos trabajan al límite de sus capacidades físicas y mentales. Esta realidad invisible amenaza con colapsar el pilar fundamental de nuestra democracia.

Durante 2024, más de 13.000 funcionarios judiciales solicitaron incapacidades, con diagnósticos relacionados con ansiedad y depresión superando las 3.300 consultas.

En 2022, el 63% de las incapacidades estuvieron vinculadas a problemas emocionales o mentales, y la tendencia ha sido ascendente. Estos números no son simples estadísticas: representan personas que cada día deben tomar decisiones que afectan vidas, libertades y el tejido social de nuestro país.

La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, lo ha expuesto con claridad: la duplicidad de funciones, las amenazas, las presiones y la inseguridad están quebrando la salud mental de quienes administran justicia. Un juez que enfrenta amenazas tras un juicio de crimen organizado que duró más de un año regresa a su despacho al día siguiente sin ningún tipo de acompañamiento especializado. Un fiscal que ha visto de cerca la violencia más cruda del país no recibe vacaciones profilácticas para procesar el impacto emocional de su trabajo.

El actual gobierno, como otros antes, ha intensificado los cuestionamientos al Poder Judicial, señalando lentitud, ineficiencia y la necesidad urgente de reformas.

Y tiene razón en muchos aspectos. El sistema judicial costarricense requiere modernización, agilización de procesos y mayor rendición de cuentas. Sin embargo, esta conversación está incompleta si no reconoce que no puede haber justicia pronta y cumplida cuando quienes la imparten están agotados, amenazados y sin el apoyo institucional necesario.

Las reformas al sistema judicial no pueden limitarse a cambios normativos o tecnológicos. Deben comenzar por reconocer que los recursos humanos del Poder Judicial están trabajando en condiciones insostenibles. La duplicación de funciones por falta de personal, la ausencia de mediciones de impacto sobre la carga laboral, y la inexistencia de vacaciones profilácticas para jueces y fiscales que enfrentan casos extremadamente complejos no son detalles administrativos: son factores que determinan la calidad de la justicia que reciben todos los costarricenses.

El país necesita un Poder Judicial reformado, eficiente y transparente. Pero también necesita un Poder Judicial independiente, respetado y con las condiciones para que sus funcionarios puedan ejercer su labor sin que esto les cueste su salud mental y física. Ambas cosas no son contradictorias: son complementarias y urgentes.

La justicia que merecen los costarricenses empieza por hacer justicia con quienes tienen la responsabilidad de impartirla.