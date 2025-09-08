Lcda. Karen Ibarra Cuevas.

Nutricionista UCIMED

Como nutricionista, he visto cómo pequeños cambios en el comportamiento alimentario pueden anticipar problemas mayores. Detectar conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes no es alarmista, es prevención con rostro humano. Cuando una cena en familia se vuelve tensa, o cuando un adolescente evita la comida en reuniones y eventos sociales o muestra una preocupación excesiva por el peso, estamos frente a señales que merecen nuestra atención.

Los trastornos de la conducta alimentaria no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen con silencios, comparaciones y mensajes culturales que idealizan cuerpos irreales. La detección temprana permite intervenir antes de que el cuerpo sufra carencias nutricionales y la mente quede atrapada en patrones rígidos. Intervenir a tiempo salva vidas literalmente.

¿Qué podemos observar? Cambios en hábitos alimentarios, rituales durante la comida, restricciones extremas, ejercicio compulsivo, comentarios frecuentes sobre calorías, aislamiento social o uso recurrente del baño tras las comidas. Estos signos no son un diagnóstico, pero sí una invitación a conversar sin juicio.

La familia, la escuela y los profesionales de la salud debemos formar un equipo empático. Escuchar, validar emociones y ofrecer acompañamiento nutricional y psicológico es más efectivo que reprochar. Como sociedad, es responsabilidad proteger la infancia de mensajes dañinos sobre la apariencia. Promover diversidad corporal, hábitos de vida saludables y espacios seguros para hablar sobre emociones son medidas que previenen.

Si notas algo que te inquieta, actúa con curiosidad y pregunta, comparte tu preocupación con un profesional y evita comentarios sobre peso.

La detección temprana no estigmatiza, más bien abre puertas a la recuperación. Cuidar a nuestros niños y niñas es, sobre todo, cuidar su relación con la comida y con ellos mismos.

Cada gesto de atención cuenta, por eso, informémonos, conectemos con empatía y actuemos juntos con valentía y cariño, siempre y ahora.