La Asamblea Legislativa suspendió la sesión del plenario puesto que solamente 35 diputados estuvieron presentes en el momento en el que se pasó lista.

Foto: Mauricio Aguilar

De esta manera no fue posible que el plenario abordara el expediente 25.400 sobre la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la ex diputada Marulin Azofeifa.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lamentó las ausencias que provocaron la falta de quórum y aseguró que “este es un día que quedará en el juicio de nuestra historia”.

Asistencia a la Asamblea Legislativa este martes.

A la vez mencionó que la actual Asamblea Legislativa aprobó al menos 600 expedientes en segundo debate.

Foto: Mauricio Aguilar

Entre los logros del Congreso, mencionó la aprobación de la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses.

A la vez, aseguró que debió haber un mayor diálogo entre los poderes de la Republica y que, algunas conductas, incluso en el Congreso, no permitieron algunos avances.

“Podemos decir con certeza a Costa Rica que no le fallamos cuando más nos necesitaba”, concluyó Arias.