El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Fabián Sequeira Rojas.

Este joven, de 23 años de edad, fue reportado como desaparecido el 30 de junio de 2025.

Según destacan las autoridades, el joven fue visto por última vez el 28 de junio de 2025 en el sector de Batán, en Matina de Limón.

Tras investigaciones, los agentes judiciales lograron decomisar un video en el que se observa al ofendido desplazándose en bicicleta por el sector de Waldeck, en Sahara de Matina, con dirección hacia Siquirres.

Este corresponde al último momento en que fue visto.

Cualquier información que pueda ayudar con su localización puede ser comunicada al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.