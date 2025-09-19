En Costa Rica, el arroz no es solo un acompañamiento en el plato, es parte de nuestra identidad, de nuestras costumbres y del empleo para miles de familias rurales; detrás de cada saco de arroz costarricense hay familias campesinas que siembran, cosechan y mantienen vivas comunidades enteras.

Sin embargo, en los últimos tres años, el sector agrícola —y especialmente el arrocero— ha sido dejado de lado por las autoridades. Lo que antes era un motor de desarrollo hoy está en riesgo de desaparecer si no se toman decisiones ya.

Los meses que quedan del actual gobierno y de la Asamblea Legislativa son la última oportunidad para salvar nuestra producción nacional de arroz.

Hace apenas tres años, los productores costarricenses sembraban casi el 40% del arroz que comíamos en el país; eso significaba trabajo estable para miles de familias y un alimento cultivado en nuestras propias tierras.

Hoy, por falta de apoyo y seguridad para invertir, se han perdido hectáreas de cultivo, muchos agricultores han tenido que abandonar la siembra y cientos de familias han perdido su ingreso principal.

Para colmo, algunos han repetido que “los arroceros son ineficientes” y que deberían salir del mercado. Eso es falso: si comparamos la producción de arroz, Costa Rica saca la cara en el mundo; producimos más arroz por hectárea que Tailandia, uno de los mayores exportadores, y estamos al mismo nivel que India, el país que más arroz vende en todo el planeta, según los mismos datos de los arroceros costarricenses.

Es decir, nuestros agricultores sí son eficientes y competitivos, a pesar de las dificultades.

Pero las importaciones masivas —sin un plan que proteja a nuestra producción local— están asfixiando a los productores nacionales. Cada ingreso foráneo con arroz importado sin control es un golpe más para nuestras familias campesinas y para nuestra seguridad alimentaria y social.

Por eso, además de aprobar leyes urgentes como el proyecto 24.211 (FONARROZ), es indispensable reforzar la coordinación entre el PIMA, el CNP y Conarroz para que los productores aprovechen mejor la información de mercados y unir esfuerzos en investigación y transferencia de tecnología que fortalezcan al sector arrocero.

Si este proyecto no se aprueba, las consecuencias serán nefastas:

Cientos de pequeños y medianos productores podrían desaparecer. Miles de empleos rurales se perderían, dejando familias sin sustento. La pobreza y la migración a zonas urbanas marginales aumentarían. Tendríamos más dependencia del arroz importado y podríamos quedarnos sin abasto en caso de crisis internacionales, desastres naturales o emergencias como la pandemia de 2020. Y al depender del mercado mundial, el precio del arroz podría subir sin control.

El Congreso y el Ejecutivo no pueden seguir dándole la espalda al agro. Es ahora, en los últimos meses de este periodo, cuando deben actuar para aprobar iniciativas en favor del sector y salvarlo para garantizar la seguridad alimentaria y social de Costa Rica.