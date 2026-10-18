Ugalde se luce con gol en la victoria del Spartak Moscú

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El delantero costarricense Manfred Ugalde volvió a destacar en el balompié europeo al anotar en la contundente victoria por 4-0 del Spartak de Moscú frente al Rubin Kazán, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Premier de Rusia.

El atacante tico firmó el 2-0 parcial al minuto 43, justo antes de finalizar la primera mitad. La acción se concretó tras un doble cabezazo en el área, donde Ugalde apareció de manera oportuna en el área chica para vencer al guardameta rival con un certero remate de cabeza.

La anotación del legionario consolidó el dominio del conjunto moscovita, que se había adelantado temprano en el marcador al minuto 18 gracias a un tanto de Pablo Solari. Ugalde se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 64, momento en el que fue sustituido por Mirlind Daku.

El ingresado Daku se encargó de sellar la goleada al marcar dos tantos más a los minutos 65 y 90, decretando el 4-0 definitivo. Con esta actuación, Ugalde suma su quinto gol en la temporada de la Liga Rusa.