El futuro del delantero costarricense Manfred Ugalde se ve frenado por ciertas restricciones impuestas por la FIFA. A pesar de su buen rendimiento con el Spartak Moscú, que lo tiene contratado hasta junio de 2028, el atacante no ha podido conseguir su principal objetivo profesional: jugar en la Premier League.

La FIFA habilitó la apertura del mercado de fichajes a Rusia y Ucrania debido a los conflictos políticos entre ellos. Sin embargo, la liga inglesa se mantiene firme y no acepta transferencias de futbolistas provenientes de estas naciones.

“Estoy feliz en Rusia, estoy tranquilo. Si no fuera por los bloqueos, estaríamos jugando en la Europa League o la Champions fácilmente. Estoy agradecido por tener la oportunidad en Moscú. No es secreto que hay bloqueos y que no quieren hacer negocios con clubes rusos. Fue una decisión que yo tomé sabiendo que esto podía pasar”, indicó el legionario.