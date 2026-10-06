UEFA investiga supuesto escupitajo en duelo entre Irlanda e Israel

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

París, Francia (AFP) – La UEFA confirmó que ha abierto una investigación sobre un supuesto escupitajo ocurrido en el túnel de vestuarios el pasado fin de semana, durante el partido de la Liga de Naciones entre la República de Irlanda e Israel, disputado en Serbia.

El incidente habría ocurrido en el descanso, al que se llegó con empate a un gol en el marcador, en el estadio de Backa Topola, cuando un jugador de Israel supuestamente escupió a Damien Doyle, miembro del cuerpo técnico de la selección de Irlanda, según informó el diario The Irish Times.

El seleccionador irlandés, el islandés Heimir Hallgrimsson confirmó ante los periodistas que había habido un enfrentamiento: “Sí, yo estaba allí”, dijo tras el partido.

“No voy a comentar ese tema, eso es algo que probablemente analizaría un comité disciplinario”, añadió el técnico.

La UEFA señaló que “tras revisar los informes oficiales, que contenían una denuncia de un incidente en el túnel o en sus inmediaciones durante el descanso, se ha nombrado a un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para llevar a cabo la correspondiente investigación disciplinaria sobre posibles conductas indebidas de uno o varios jugadores”.

Este partido, al igual que el que se disputó una semana antes entre ambas selecciones (victoria de Irlanda por 3-0), tuvo lugar en un contexto de fuertes tensiones.

Tras amenazas de boicot por parte de jugadores irlandeses para protestar contra la guerra que libra Israel en Gaza, el partido de ida se celebró finalmente en Debrecen, Hungría.