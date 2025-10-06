La UEFA aprobó “a su pesar” y “de manera excepcional”, la solicitud presentada por LaLiga de España y la Serie A de Italia para disputar dos partidos oficiales fuera de sus respectivos países, en Estados Unidos y Australia.

La decisión marca un hecho sin precedentes en la historia del fútbol de clubes, ya que será la primera vez que encuentros de competiciones nacionales europeas se desarrollen en territorio extranjero.

En su comunicado oficial, el Comité Ejecutivo de la UEFA aclaró que la medida no implica un cambio de postura institucional, ya que el organismo “mantiene su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero”. Sin embargo, justificó la aprobación alegando circunstancias especiales y la necesidad de apoyar un proceso de regulación global que actualmente lidera la FIFA.

El partido de LaLiga sería entre el Villarreal y el Barcelona, el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el partido de la Serie A entre en Milan y el Como se jugará en Australia, debido a que San Siro estará reservado para los Juegos Olímpicos de Invierno.