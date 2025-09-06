Bruselas. (AFP)-Haciendo caso omiso de las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) a Google, lo que provocó una inmediata reacción del presidente estadounidense, que prometió represalias.

El ejecutivo europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea (o “Adtech”).

La sanción europea, que el gigante estadounidense anunció inmediatamente que iba a impugnar, se retrasó en un contexto de tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos.

“Europa ‘atacó’ hoy a otra gran empresa estadounidense, Google”, protestó Trump el viernes en su red social Truth Social, amenazando con responder con sanciones comerciales.

El mandatario estadounidense aseguró en el mismo mensaje que si la Unión Europea no revierte las multas “injustas” impuestas a Google y también a Apple se verá “obligado” a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la “Sección 301”.

“La decisión de la Comisión Europea sobre nuestros servicios Adtech es mala y la recurriremos. Nos impone una multa injustificada y cambios que afectarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil ganar dinero”, declaró Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Google encargada de asuntos regulatorios.

Es la tercera multa impuesta esta semana a Google, filial de Alphabet.

La UE respondió que tenía “el derecho soberano” de regular la tecnología.