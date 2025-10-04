La pedalista ucraniana Natalia Safroniuk, del Patobike BMC, se metió este viernes en la élite y se corona como la nueva líder de la Vuelta Femenina 2025 a Costa Rica.

Después de 118 kilómetros entre Palmar Norte y General Viejo de Pérez Zeledón fue la mejor, al detener el cronómetro en 03:30:08, por la tercera etapa. La segunda posición fue para Ana María Hernández (Fast Up Bike Café) y el tercer puesto fue de Anna Dorovskikh (Orion Racing).

El tiempo de Safroniuk es de 09:44:41, pero sus rivales la siguen muy de cerca. En otras clasificaciones Natalia Safroniuk también es líder de la categoría Sub 23.

La líder por puntos y metas volantes es Jannie Salcedo, compañera de Safroniuk en Patobike BMC. Natalie Revelo, del equipo Team Liv Toscana Mitsubishi, es la mejor escaladora, lidera la montaña.

Para la cuarta etapa, la cual se corre hoy, se realiza la cronoescalada. Inicia a las 9 de la mañana en la Plaza de Deportes de Cot, en Cartago y termina en San Juan de Chicuá.