La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) presentaron detalles del examen de admisión o la Prueba de Aptitud Académica (PAA).

El examen, que será el mismo, se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de octubre, con 5 horarios distribuidos a lo largo del fin de semana.

Serán 3 el sábado (8:00 a.m., 11:30 a.m. y 4:00 p.m.) y 2 el domingo (8:00 a.m. y 11:30 a.m.).

En total, 2.900 funcionarios de ambas universidades participarán en la logística en todo el país.

La prueba será más corta este año, pues pasará de 50 a 45 ítems, con una duración total de una hora y 50 minutos.

Detalles del proceso

En total, 48.916 personas se inscribieron para realizar la prueba de admisión. Del total, 56,3% son mujeres y 43,7% hombres. Además, el 80% proviene de colegios públicos.

En cuanto a cupos, la UCR ofrecerá alrededor de 10.300 espacios para el ingreso en el 2026, cifra similar a la del año anterior.

Recomendaciones

El rector de la UCR, Carlos Araya, recomendó a las personas aspirantes llegar una hora antes de la hora asignada y portar una identificación válida y legible, que puede ser:

Cédula de identidad física (no digital).

Pasaporte.

Tarjeta de identificación de menores.

Documento migratorio para personas extranjeras.

Licencia de conducir costarricense.

Carné del colegio, sellado y firmado por la dirección.

Quienes no presenten una identificación válida no podrán realizar la prueba.