UCR y municipalidades se unen para acabar con inundaciones

La Universidad de Costa Rica (UCR), junto con las municipalidades de Montes de Oca y San José, acordaron articular acciones inmediatas para atender la emergencia por el riesgo de inundaciones en la quebrada Los Negritos.

La medida incluye la conformación de una mesa técnica que analizará propuestas de intervención y los recursos necesarios para una solución definitiva.

Durante la reunión realizada el 20 de octubre de 2025, las autoridades reafirmaron “el compromiso institucional que vienen desarrollando ambas municipalidades frente al riesgo inminente que representa el rebalse de la quebrada”.

Como parte de los acuerdos, la UCR brindará acompañamiento mediante un equipo técnico conformado por geólogos, topógrafos e ingenieros, con el fin de “apoyar el proceso de identificación de obras de mitigación a corto plazo, orientadas a reducir el riesgo en las zonas afectadas”.

La iniciativa también prevé una visita de campo para “analizar directamente las condiciones del terreno posteriores al evento del 16 de octubre, evaluar los factores de riesgo presentes y recabar insumos técnicos que sustenten las propuestas de intervención articulada”.

Autoridades tuvieron que intervenir el pasado 16 de octubre.

Entre las acciones municipales en curso se incluyen la “limpieza de sedimentos y vegetación en el cauce”, así como la instalación de una “tubería auxiliar para retención de aguas” construida entre 2023 y 2024.

La quebrada Los Negritos atraviesa tanto el cantón de Montes de Oca como el de San José, afectando sectores como Barrio Dent y Escalante. Según los informes, “las principales zonas críticas identificadas son Barrio Dent, a la altura de la Facultad de Derecho, Calle 39 en Montes de Oca y la Calle 37”.

Con la mesa técnica, las instituciones buscan “fortalecer la gestión integral del riesgo y la toma de decisiones”, con la meta de alcanzar una solución sostenible para mitigar el impacto de las lluvias en la zona.