La Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó el retorno a las actividades normales para este sábado 18 y el lunes 20 de octubre, luego de activar sus protocolos de seguridad por una potencial amenaza de atacante activo y tras evaluar los riesgos de inundación.

“La Institución hace un llamado a la calma, la prudencia y la confianza en la institucionalidad, pilares esenciales de nuestra vida democrática y universitaria”, destacó la institución.

A raíz de los hechos del día anterior relacionados con una posible amenaza de atacante activo, la UCR activó inmediatamente los protocolos de seguridad establecidos y mantuvo una estrecha coordinación con las autoridades competentes.

Foto: Jorge Castillo.

Basado en un análisis exhaustivo de la seguridad y del riesgo inherente a las inundaciones (provocadas por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos), la institución retorna a las actividades normales el sábado 18 de octubre.

Las evaluaciones programadas para el sábado se realizarán con el máximo nivel de resguardo, priorizando la integridad de las personas, para lo cual se ha reforzado la vigilancia en los campus universitarios.

El lunes 20 de octubre, la Institución funcionará de forma normal en todas sus sedes, recintos, estaciones o fincas experimentales.

En el caso de los edificios impactados por las recientes inundaciones, cada decanatura evaluará las condiciones y comunicará las decisiones pertinentes a su respectiva comunidad académica.

La institución reitera su compromiso con el bienestar de su comunidad, la seguridad de sus espacios y la defensa de la institucionalidad democrática, aspectos fundamentales para la convivencia y el desarrollo académico.