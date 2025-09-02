Un total de más de ¢296 mil millones será el presupuesto que recibirá la Universidad de Costa Rica (UCR) del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el ejercicio económico 2026.

Así lo informó el Consejo Nacional de Rectores (Conare), tras aprobar un acuerdo que busca avanzar hacia una distribución “más equitativa” de los recursos entre las universidades estatales.

“Este acuerdo reafirma el compromiso de Conare con una educación universitaria pública solidaria y articulada, en la que todas las universidades estatales se fortalecen desde sus propias misiones y contextos. No solo se garantiza una distribución justa, sino también una visión compartida y articulada de desarrollo nacional”, señaló el Consejo en un comunicado.

La UCR, que alberga a poco más de 44 mil estudiantes, había manifestado su disconformidad con la redistribución.

Su rector, Carlos Araya, anunció días atrás su voto en contra del acuerdo que se dio el pasado 28 de agosto, pues

consideró insuficiente el incremento asignado.

Según un comunicado de dicha casa de enseñanza, el aumento proyectado era de ¢1.077 millones, pero finalmente se ajustó a ¢1.489 millones, lo que representa un alza del 38%.

A pesar de sus objeciones, la UCR se mantiene como la universidad con el mayor porcentaje de asignación dentro del sistema universitario estatal.

“El acuerdo aprobado afecta seriamente a nuestra institución y amenaza el equilibrio de la educación superior pública. Defender a la UCR es defender la educación superior pública y al país en general”, expresó Araya.

El jerarca aseguró además que, según la distribución histórica, a la institución le correspondería un aumento cercano a ¢2.846 millones.

Consultado por Diario Extra sobre si estaba de acuerdo con la redistribución final, no brindó respuesta al cierre de esta edición.

Según Conare, la decisión se basa en criterios técnicos definidos por la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).

“Refleja el compromiso con el fortalecimiento integral del sistema universitario estatal, considerando las características, contextos y necesidades estructurales de cada institución y del país”, indicaron.

¿Cómo quedó la distribución con las otras universidades?

A continuación, se presenta la forma en que se distribuyó el aumento del 1% acordado el pasado 9 de julio entre la Comisión de Enlace y el Poder Ejecutivo, destinado a las cinco universidades estatales.

La UCR fue la universidad que recibió el mayor aumento, con un 27%, equivalente a más de ¢1.489 millones.

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) obtuvo un 20%, es decir, ¢1.084 millones; la Universidad Nacional (UNA) un 19%, equivalente a ¢1.010 millones; la Universidad Estatal a Distancia (UNED) recibió un 20%, también ¢1.084 millones; y la Universidad Técnica Nacional (UTN) obtuvo ¢752 millones.