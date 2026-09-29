UCR se pronuncia tras incendio en sus instalaciones

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un incendio registrado cerca del mediodía de este martes 29 de septiembre en el edificio del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue controlado con rapidez por el Cuerpo de Bomberos, sin registrar personas heridas.

La institución confirmó que desde el inicio del incidente se activaron y cumplieron todos los protocolos de emergencia, lo que permitió evacuar de forma segura a la totalidad de los estudiantes, docentes y personal administrativo presentes en el inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego fue localizado y afectó únicamente de manera parcial uno de los pisos de la estructura. En las próximas horas, las dependencias universitarias correspondientes realizarán una evaluación de los daños materiales.

Fotografía Mauricio Aguilar

Asimismo, la UCR indicó que se mantiene a la espera del informe final del Cuerpo de Bomberos para determinar las causas que originaron el siniestro.

La representación universitaria externó su agradecimiento a los bomberos por la pronta respuesta y destacó la colaboración de la comunidad universitaria durante la atención de la emergencia.