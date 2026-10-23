UCR se defiende ante baja aprobación de médicos egresados

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR) se desligó de críticas y señalamientos por perder el podio como la casa de enseñanza con la mayor cantidad de egresados que lograban aprobar el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) para ingresar al Colegio de Médicos y Cirujanos.

De acuerdo con el centro de estudios, el resultado de un 33,33% (que lo posiciona debajo de cinco universidades privadas) se generó por la poca cantidad de personas que aplicaron la prueba para poder ingresar al órgano colegiado.

“Este resultado puntual no refleja la trayectoria de excelencia académica de la escuela de medicina de la UCR, ni el sobresaliente desempeño de las distintas generaciones de profesionales que hoy están contribuyendo a proteger y salvar vidas en Costa Rica”, detalló Willem Buján, director de la escuela.

La prueba, aplicada en setiembre a 497 aspirantes, registró un porcentaje de aprobación general del 44,37%, con únicamente 221 postulantes alcanzando la nota mínima requerida. La evaluación representó la sétima aplicación oficial del ECOM-CR desde que se implementó como filtro obligatorio de incorporación en agosto de 2023.

Elliott Garita, presidente del Colegio de Médicos, defendió el papel del examen como un instrumento estandarizado para garantizar la calidad en la atención pública de la salud.

“El ECOM-CR permite evaluar, mediante criterios estandarizados, los conocimientos médicos necesarios para el ejercicio profesional. Este proceso contribuye a verificar las competencias de quienes aspiran a incorporarse al cuerpo médico nacional y aporta información relevante para la mejora continua de la formación médica”.

El informe detalló que los postulantes contaron con un periodo inicial para presentar apelaciones y revisiones de la prueba, en un proceso donde participaron egresados de nueve procedencias académicas.

Resultados por universidad (II Convocatoria 2026)