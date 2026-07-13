UCR registra más gastos en alimentación que otras universidades públicas

Entre 2024 y el 27 de abril de 2026, las rectorías de cuatro de las cinco universidades públicas del país destinaron ¢44.028.185 a gastos relacionados con alimentación. De ese monto, la Universidad de Costa Rica (UCR) concentra el 92%, es decir, ¢40.559.500 del total registrado.

Dicho total nace de una revisión de 324 facturas cargadas a los presupuestos de las rectorías, todas ellas revisadas por Grupo Extra, de las cuáles las UCR acumula 308.

Le siguen la Universidad Nacional (UNA), con siete facturas; la Universidad Técnica Nacional (UTN), con cinco; y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), con cuatro.

También se solicitó esta información a la Universidad Estatal a Distancia (UNED); aunque la gestión fue presentada desde el 22 de abril, al cierre de esta edición la institución no había remitido la documentación correspondiente.

UCR realiza más compras

En el caso de la Universidad de Costa Rica, los documentos analizados abarcan dos administraciones: la del exrector Gustavo Gutiérrez Espeleta, durante 2024, y la del actual rector Carlos Araya, quien asumió el cargo en 2025.

Durante 2024, la Rectoría ejecutó ¢11.488.758 en gastos relacionados con alimentación.

La mayor parte correspondió a la partida de Alimentos y Bebidas, con cerca de ¢7 millones (63,5% del total), mientras que alrededor de ¢4 millones se registraron bajo Actividades de Capacitación.

En 2025, el gasto aumentó impulsado principalmente por las partidas de Actividades de Capacitación, con ¢13,6 millones, y Alimentos y Bebidas, con ¢11 millones. Para 2026, hasta el 27 de abril, la Rectoría había registrado ¢2.438.693 en gastos de alimentación, todos cargados a la partida de Alimentos y Bebidas.

Dentro de esos desembolsos destacan consumos realizados en restaurantes. Solo en 2025, la Rectoría acumuló gastos por ¢371.148 en Limoncello, comercio de cocina italiana ubicado en Barrio La California.

Además, la documentación muestra consumos en otros restaurantes de características similares.

Todo lo anterior, según datos entregados a la Oficina de Administración Financiera (OAF) de esa casa de enseñanza.

Registran montos menores

La Universidad Nacional reportó siete facturas por un total de ¢2.559.334 entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, periodo que comprende las administraciones de los rectores Francisco González y Jorge Herrera.

De ese monto, únicamente ¢55.755 corresponden a la compra de botellas de agua para ceremonias de graduación. El resto fue destinado a actividades académicas.

El principal desembolso fue una factura por ¢2.270.520 para brindar alimentación a 50 participantes durante el X Congreso Internacional de la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior. La actividad incluyó desayunos, almuerzos y refrigerios distribuidos durante cuatro días.

La universidad además reportó compras de frutas, jugos, galletas, café, azúcar y crema los cuales, según explicó la institución, estuvieron dirigidos a estudiantes y participantes externos.

La UNA también indicó que desde 2021 mantiene restricciones para este tipo de erogaciones, luego de que la Contraloría General de la República improbó la subpartida presupuestaria de alimentos y bebidas. Desde entonces, asegura que únicamente autoriza estos gastos bajo criterios de austeridad.

Por su parte, la Universidad Técnica Nacional registró cinco facturas por ¢416.227 mediante vales de caja chica entre mayo de 2024 y setiembre de 2025, durante la administración del actual rector William Rojas.

Los gastos se destinaron principalmente a la compra de abarrotes, productos alimenticios y desechables para reuniones en la Rectoría. Entre ellos figura un refrigerio para funcionarios médicos de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), por ¢44.117, correspondiente a la atención del personal que realizó valoraciones de salud a funcionarios universitarios.

Los demás desembolsos respondieron a la compra de alimentos y suministros para reuniones de Rectoría y encuentros con visitantes externos, autoridades, empresas e instituciones, por montos que oscilaron entre ¢47.746 y ¢115.871.

El TEC reportó cuatro gastos por un total de ¢493.126 entre 2024 y 2025, durante la administración de la rectora María Estrada, quien ocupa el cargo desde julio de 2023.

Tres de las facturas estuvieron relacionadas con la atención de delegaciones internacionales, una gira oficial con la embajadora de España y reuniones con diputados y representantes del sector productivo. El restante gasto correspondió a la atención de una delegación de la Universidad de Valencia durante una visita oficial.

En conjunto, la UNA, la UTN y el TEC acumulan ¢3.468.687, cifra que representa apenas el 7,9% de los ¢44.028.185 registrados por las cuatro universidades públicas analizadas.