El Consejo Nacional de Rectores (Conare) aprobó la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Según lo acordado, la Universidad de Costa Rica (UCR) será la institución que reciba más recursos, con un monto superior a ¢1.489 millones, equivalente al 27,47% del aumento.

No obstante, en la distribución porcentual del FEES, la UCR mantiene el mayor porcentaje dentro del sistema universitario con un 49,88%.

Días atrás, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, votó en contra de la distribución del presupuesto acordada por los demás rectores, ya que, según señaló Araya:

“Se aprobó una distribución del FEES que afecta seriamente nuestra institución y amenaza el equilibrio de la educación superior pública. Por eso como rector voté en contra del acuerdo, porque defender a la UCR es defender a la educación superior pública y al país en general”, destacó Araya.

Anteriormente, se había acordado para la UCR un aumento de ¢1.077 millones; no obstante, el porcentaje finalmente aprobado se incrementó en un 38%, quedando en ¢1.489 millones, para un FEES total para 2026 de más de ₡296 mil millones.

“Este acuerdo reafirma el compromiso de Conare con una educación universitaria pública solidaria y articulada, en la que todas las universidades estatales se fortalecen desde sus propias misiones y contextos. No solo se garantiza una distribución justa, sino también una visión compartida y articulada de desarrollo nacional”, señaló el consejo.

La distribución entre las otras universidades quedó de la siguiente manera:

Universidad de Costa Rica: más de ¢1.489 millones.

más de ¢1.489 millones. Tecnológico de Costa Rica : más de ¢1.084 millones.

: más de ¢1.084 millones. Universidad Nacional: ¢1.010 millones.

¢1.010 millones. Universidad Estatal a Distancia: ¢1.084 millones.

¢1.084 millones. Universidad Técnica Nacional: ¢ más de 752 millones.

¢ más de 752 millones. Total: más de ¢5.421 millones.

Es importante mencionar que los montos señalados corresponden al 1% de aumento aprobado el pasado 9 de julio por la Comisión de Enlace, en conjunto con el Poder Ejecutivo. En total, el FEES asciende a ¢593 mil millones.