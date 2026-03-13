UCR mejora prueba para detectar bacterias y acelerar tratamientos

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un equipo de 26 especialistas de la Universidad de Costa Rica desarrolló un rediseño de una de las pruebas moleculares más utilizadas en el mundo para detectar bacterias resistentes a antibióticos. El avance permitirá identificar estos microorganismos con mayor precisión en Costa Rica y favorecer tratamientos más oportunos para los pacientes.

El trabajo se realizó en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social, laboratorios privados y estudiantes universitarios. El rediseño de la prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa) ya fue publicado en la revista científica Antibiotics y está disponible para su uso en laboratorios clínicos del país o mediante análisis solicitados a la UCR.

De acuerdo con el microbiólogo José Arturo Molina Mora, líder de la investigación, el proyecto surgió a partir de estudios que comenzaron en 2023 para monitorear bacterias resistentes.

Durante estos análisis, el equipo detectó resultados inconsistentes en 2 muestras, lo que llevó a investigar más a fondo el funcionamiento de la prueba. La PCR comercial, diseñada en el extranjero, está preparada para identificar las variantes más comunes de bacterias resistentes en el mundo, pero no necesariamente algunas variantes genéticas que circulan en países como Costa Rica.

“La PCR trabaja bien para la gran mayoría de genes que se buscan. No obstante, la idea es que también pueda localizar las excepciones y hacerla funcionar. Esto está vinculado a un problema de fondo y es que nuestros genomas o versiones, lamentablemente, no están representados en las bases de datos internacionales. Como consecuencia, a nivel internacional no somos considerados en el diseño original de las pruebas que se hacen en los Estados Unidos o Europa y, por eso, se vuelven necesarios los rediseños”, expuso el Dr. Molina.

El estudio identificó un fenómeno conocido como gene drop-out, que ocurre cuando ciertas variaciones genéticas locales no pueden ser detectadas por pruebas estándar. En este caso, los investigadores determinaron que la variante bacteriana IMP-18, frecuente en Costa Rica y en otros países de América Latina, no estaba siendo reconocida por los sistemas comerciales.

Foto: UCR.

Para solucionar el problema, el equipo rediseñó la prueba PCR para que pueda detectar específicamente este gen de resistencia. El gen IMP produce carbapenemasas, enzimas que neutralizan la acción de los antibióticos más potentes y permiten que las bacterias sobrevivan a tratamientos médicos avanzados.

La mejora también tiene implicaciones directas para los pacientes y para el control de infecciones en hospitales. Según explicó la microbióloga de la CCSS-Hospital México, María José Uribe Calvo, el nuevo método reduce significativamente los tiempos de diagnóstico.

“El rediseño tiene implicaciones en los brotes hospitalarios para dos poblaciones muy importantes. Primero, en los pacientes negativos (que no tienen presencia de una bacteria resistente). Generalmente, las pruebas convencionales duran de dos a tres días. En ese tiempo, un paciente negativo debe pasar en cama e inmovilizado sin necesidad. Reducir el tiempo de detección a dos horas es una ventaja enorme”, explicó.

“Para los pacientes positivos, el rediseño reduce el tiempo de ventana en la cual el paciente puede estar infectando a otras poblaciones”, agregó la Dra. Uribe.

Para el presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, Juan Carlos Villalobos Ugalde, este tipo de investigaciones permite adaptar las estrategias de vigilancia epidemiológica a la realidad del país.

“Es muy importante para la población poder conocer cuáles son aquellos agentes que están causando problemas de resistencia, porque no necesariamente son los mismos que se pueden encontrar en otras latitudes a nivel internacional. Tener estos ensayos nos permite dirigir, de una mejor forma, las estrategias nacionales para el control de estas infecciones”, aseguró.

Tras este avance, el equipo científico continuará con labores de vigilancia y análisis para mejorar los sistemas de detección de bacterias resistentes y fortalecer la toma de decisiones clínicas en Costa Rica.