Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) presentó la aplicación móvil “Alertas UCR”, una herramienta que permitirá a toda la comunidad universitaria recibir notificaciones oficiales en tiempo real ante situaciones de emergencia en los distintos campus del país.

El desarrollo de esta plataforma surge tras los eventos del 16 de octubre de 2025, cuando la institución tuvo que evacuar todas sus instalaciones debido a una amenaza anónima de ataque armado. Posteriormente, se registraron nuevas alertas similares, lo que llevó a las autoridades a acelerar la creación de un sistema más ágil y directo de comunicación.

Con esta aplicación, estudiantes, docentes, personal administrativo e investigadores podrán recibir avisos inmediatos sobre distintos riesgos, como presencia de atacantes activos, condiciones climáticas severas o incluso incidentes cibernéticos, junto con los protocolos a seguir en cada caso.

Además, la herramienta permite segmentar la información según sedes, recintos o áreas específicas, facilitando que cada usuario reciba alertas relevantes según su ubicación dentro de la universidad.

“Es importante destacar que esta aplicación fue diseñada y desarrollada por profesionales de la Universidad de Costa Rica, con ella buscamos usar la tecnología para enfrentar amenazas y proteger de manera más eficiente a toda la comunidad universitaria y a las personas externas que, a diario, visitan nuestras instalaciones”, señaló el rector Carlos Araya Leandro.

Por su parte, Alonso Castro, director del Centro de Informática, destacó que quienes descarguen la app recibirán notificaciones directas en sus dispositivos con detalles de la situación y las acciones recomendadas.

Foto: Wilbert Hernández.

La aplicación ya está disponible en Google Play y próximamente estará habilitada en App Store.

Desde la UCR hacen un llamado a toda la comunidad universitaria a descargarla para fortalecer la prevención y respuesta ante emergencias.