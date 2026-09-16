UCR: Fernández recibe mayores críticas en sus políticas económicas

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La política económica adoptada por la presidenta Laura Fernández despierta mayores críticas por parte de la ciudadanía en los primeros meses del gobierno, según la medición realizada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en un reciente estudio.

El 30,2% de los consumidores califica el accionar de la mandataria como un “trabajo pobre”, mientras que un 32,3% considera que realiza un “trabajo bueno”. El restante 30,3% considera que realiza “lo necesario”. La medición corresponde a la primera valoración de la actual administración.

“Estos resultados son menos favorables que los observados en mayo anterior, correspondientes a la última valoración que dieron los consumidores a la Administración Chaves-Robles en esta materia”, comenta el informe.

El porcentaje que calificaba como bueno el trabajo económico era 6,3 puntos porcentuales mayor, mientras que quienes lo consideraban pobre aumentaron 6,5 puntos para agosto.

La comparación también muestra una diferencia con el inicio del gobierno anterior. En agosto de 2022, 24,9% de los consumidores calificó como “trabajo pobre” la política económica de Chaves-Robles, frente al 30,2% obtenido por Fernández-Delgado en agosto de 2026, una diferencia de 5,3 puntos porcentuales.

“Los resultados sugieren que Fernández-Delgado empieza un paso atrás. Aunque el porcentaje de consumidores que opinó que la administración está realizando un buen trabajo es similar al de su homólogo de cuatro años atrás, la presidenta despierta más críticas”, agrega el documento.

Además, el 39,4% de los entrevistados espera que la pobreza aumente durante los próximos 12 meses, 9,1 puntos porcentuales más que en la medición anterior. En el caso del desempleo, 37,2% prevé un incremento, lo que representa un aumento de 7,7 puntos.

Confianza se estabiliza

Pese a las críticas sobre la política económica y social, el Índice de Confianza del Consumidor se mantuvo estable en agosto, con 55,9 puntos sobre 100, el mismo nivel registrado en mayo. El indicador se mantiene por encima de los 50 puntos desde agosto de 2024.

El resultado representa una estabilización después del descenso registrado en mayo y del máximo de 60,7 puntos alcanzado durante el periodo electoral de febrero de 2026.

En agosto, los consumidores ambivalentes representaron 48%, los optimistas 39% y los pesimistas 13,3%.