La Universidad de Costa Rica (UCR) redujo la cantidad de estudiantes con beca socioeconómica en los últimos 3 años.

La cifra disminuyó entre 2022 y 2024, a pesar del aumento en el presupuesto destinado a este rubro y al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Datos oficiales de la institución señalan que la cantidad de becados disminuyó en 1610 personas durante este periodo.

La institución pasó de 25.498 personas con becas en 2022 a 23.888 estudiantes en el 2024.

La información se desprende del oficio R-5136-2025, emitido el 9 de julio de 2025 en donde se detalla los esfuerzos institucionales realizados entre 2022 y 2024 para fortalecer y ampliar la cobertura de becas, con un enfoque especial en estudiantes de zonas vulnerables, fronterizas y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“En síntesis, se puede observar que, para cada uno de los años analizados, más del 70% de la población matriculada en sedes regionales posee una beca socioeconómica como apoyo para cursar sus estudios, con la única excepción del Recinto de Santa Cruz en el 2024″, apuntó la UCR en el documento compartido.

Pese al objetivo de ampliar la cobertura, las cifras absolutas muestran un descenso.

En 2022, la UCR otorgó beca a 25,498 estudiantes, lo que representaba el 55.74% del total de matriculados.

Para 2023, la cifra bajó a 24,627 (55.98%)

Para 2024, se redujo nuevamente a 23,888 (54.78%).

Rectoría: “No refleja un recorte, sino un fortalecimiento”

Grupo Extra consultó a la rectoría de la UCR sobre la situación y explicó con 3 argumentos por qué con más recursos hay menos beneficiarios:

Fluctuación en la demanda: el número de estudiantes que solicitan beca varía de un año a otro.



el número de estudiantes que solicitan beca varía de un año a otro. Revisión de requisitos: algunos estudiantes pierden el beneficio porque mejoran sus condiciones socioeconómicas, no cumplen con el rendimiento académico exigido o por otras razones administrativas.



algunos estudiantes pierden el beneficio porque mejoran sus condiciones socioeconómicas, no cumplen con el rendimiento académico exigido o por otras razones administrativas. Mayor robustez de las becas otorgadas: cada vez más los estudios de situación socioeconómica del estudiantado que solicita beca le permite la asignación de beca categoría 4 y 5, que no solo cubren matrícula y aranceles, sino que también incluyen ayudas mensuales con montos que varían de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, además de otros beneficios. Esto hace que, aunque disminuya el número de beneficiarios en términos absolutos, el apoyo individual sea mucho más significativo.

“La disminución en el número de beneficiarios no refleja un recorte, sino un fortalecimiento del sistema de becas: más recursos, más apoyos integrales y un acompañamiento más sólido para quienes más lo necesitan”, señaló la rectoría de la UCR.

La entidad detalló que el sistema de becas de la UCR “es el más robusto del país” y que 54% de la población estudiantil recibe una beca de asistencia socioeconómica.

“No se trata únicamente de un apoyo monetario: la Universidad también ofrece residencias estudiantiles, alimentación, apoyo para lentes, atención odontológica, dispositivos electrónicos y otros beneficios complementarios que permiten la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil en condición de vulnerabilidad”, aseguraron.

Presupuesto aumentó

La disminución general se produce en un contexto en el que la partida presupuestaria para el Sistema de Becas creció significativamente.

Entre 2019 y 2024, el presupuesto para becas socioeconómicas aumentó en ₡8,873.58 millones, donde pasó de ₡28 mil millones a casi ₡37 mil millones de colones.

Asimismo, el presupuesto total del FEES asignado a la UCR también mostró una tendencia al alza en los últimos años.

El presupuesto subió de ₡284 mil millones en 2022 a ₡291 mil millones en 2024.

El enfoque en zonas fuera de la GAM

A pesar de la caída en el número total de becados, la UCR resalta en su informe los esfuerzos por priorizar a poblaciones de zonas con menor desarrollo. Los datos indican que, en promedio, más del 70% de los estudiantes matriculados en sedes regionales cuentan con una beca socioeconómica.

Sedes como la del Sur (Recinto de Golfito) superan el 90% de estudiantes becados, y los recintos de Guápiles, Turrialba, Limón y Siquirres superan el 80%, según dicta el documento.

Pese a que el número total de becas disminuyó, la institución enfatiza su compromiso con la movilidad social y el acceso a la educación superior para las poblaciones más vulnerables.