UCR cumple 7 días de toma del edificio administrativo

Este miércoles se cumplen siete días desde que estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomaron el edificio administrativo donde se ubica la Rectoría.

El movimiento estudiantil convocó a una conferencia de prensa para reiterar un pliego de peticiones dirigido a la administración universitaria, a raíz de las recientes negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

En primera instancia, los estudiantes solicitan la instalación de una mesa de diálogo en las próximas 24 horas, con representación del Consejo Universitario, Rectoría, la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr) y del propio movimiento estudiantil.

Foto: Sergio Espinoza.

Asimismo, buscan el reconocimiento del movimiento como “legítimo”, por lo que solicitan que, a raíz de la protesta, no existan represalias académicas ni legales contra los estudiantes.

“Simplemente estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de protesta”, expresó la vocera del movimiento.

Otra de las principales peticiones continúa siendo la renuncia del rector de la casa de enseñanza, Carlos Araya, al considerar que no representa los valores de la institución. A ello suman la solicitud de destitución del director de Servicios Generales, Pedro Navarro, a quien señalan por un supuesto “comportamiento violento” contra los estudiantes.

Además, piden la apertura de una mesa de negociación abierta después de cada sesión que celebre la Comisión de Enlace.

También solicitan un informe sobre la situación de becas, así como otros temas relacionados con las sedes regionales y sus beneficios.

Los estudiantes aseguran que mantendrán la toma del edificio el tiempo que sea necesario, por lo que la protesta continuará.

Por otra parte, la vicerrectora de Vida Estudiantil de la UCR, Leonora De Lemos, se presentó en el edificio para entregar la respuesta al primer pliego de peticiones planteado por los estudiantes.