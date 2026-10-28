Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) señaló a la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, como culpable de bloquear por segunda vez la aprobación del Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores, carrera del área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) durante una sesión del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

El rector a. i. de la UCR, Jáirol Núñez, cuestionó la negativa de la jerarca del TEC a respaldar la propuesta y afirmó que esa actuación “violenta la autonomía universitaria” y desconoce el trabajo realizado para desarrollar una carrera que, según la institución, responde a necesidades del país.

“Es mi apreciación que esta dilación violenta la autonomía y la potestad de la UCR de definir su oferta académica conforme a las necesidades del país”, afirmó Núñez.

La propuesta se presentó por primera vez el 13 de octubre. En esa sesión, Conare aprobó tres nuevas carreras STEM para las sedes del Caribe, del Atlántico y del Sur.

Sin embargo, el bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores, previsto para la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, quedó pendiente.

UCR cuestiona nueva postergación

Según la UCR, Estrada volvió a plantear observaciones de unidades académicas del TEC y dudas sobre los procedimientos de Conare para impedir la aprobación. La universidad sostiene que ya había entregado un informe para responder a esos cuestionamientos.

Uno de los principales argumentos es la similitud con una carrera del TEC.

Núñez afirmó que la UCR está dispuesta a dialogar sobre criterios académicos concretos, pero pidió que el proceso no continúe postergándose.

Sobre la carrera

La carrera busca formar profesionales en áreas relacionadas con la computación, la ingeniería eléctrica y los semiconductores.