La toma del edificio Administrativo de la Universidad de Costa Rica (UCR) ya genera afectaciones en distintos servicios institucionales, según confirmó Leonora de Lemos, vicerrectora de Vida Estudiantil de la casa de enseñanza.

La ocupación del inmueble cumple ocho días desde que un grupo de estudiantes ingresó y mantiene el control de las instalaciones en la sede Rodrigo Facio. El movimiento protesta por la propuesta del Poder Ejecutivo de aplicar un aumento del 0% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y también exige la renuncia del rector Carlos Araya.

De acuerdo con De Lemos, algunos trámites vinculados con investigación se han visto detenidos. Entre ellos mencionó la firma de convenios, reconocimientos y procesos administrativos que debían completarse en estos días.

Además, señaló que personas usuarias reportaron atrasos en autenticaciones de documentos requeridos para apostillas y envíos al exterior, lo que también afecta diligencias académicas y personales.

“Sin embargo, ya hemos tomado diferentes precauciones para poder retomar las funciones normales de la UCR desde el punto de vista operativo, tanto de la Rectoría como de las otras instancias que pertenecen a este edificio”, expresó la vicerrectora.

Piden 69 condiciones

Los estudiantes convocaron nuevamente a la prensa para presentar un segundo pliego de peticiones a las autoridades universitarias, condicionando la devolución del edificio al cumplimiento de 69 exigencias. De lo contrario, advirtieron que continuará tomado “el tiempo que sea necesario”.

La principal solicitud consiste en instalar una mesa de diálogo que permita negociar una salida al conflicto y discutir el financiamiento de la educación superior pública. Asimismo, exigen la renuncia de Carlos Araya, rector de la UCR, y de Pedro Navarro, director de Servicios Generales.

Una vocera del movimiento aseguró que mantendrán la ocupación hasta obtener respuestas concretas. Incluso advirtieron que, si no reciben contestación en un plazo de 24 horas, impulsarán nuevas acciones y convocatorias.