La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció una resolución institucional que regularía el uso de Inteligencia artificial (IA) en procesos estudiantiles académicos como investigación, acción social y gestión administrativa.

La resolución R-469-2025 facilitada por la casa de enseñanza, establece las bases para la creación del Marco de Gobernanza y Gestión de la Inteligencia Artificial de la UCR bajo principios éticos, responsables y seguros de estas tecnologías.

Según lo señalado, persisten algunos acuerdos regulatorios como:

La conformación del Comité Estratégico Institucional de Inteligencia Artificial (CEIIA), integrado por las Vicerrectorías de Docencia e Investigación y el Centro de Informática.

La definición de pilares de trabajo en gobernanza, alfabetización en IA, infraestructura segura y transformación de procesos.

La obligación de que todo uso de IA en la Institución se realice bajo principios de transparencia, equidad y no discriminación, respeto a los derechos humanos, integridad académica, honestidad intelectual, rendición de cuentas, protección de datos personales, autonomía.

La instrucción a las Vicerrectorías de promover procesos de diálogo, formación y consulta con la comunidad universitaria para identificar oportunidades, riesgos y prioridades.

“Los principales resultados abordan la necesidad de establecer normativa institucional que permita orientar a toda la comunidad universitaria en este tema”, comentó Luis Martínez, asesor académico de la Vicerrectoría de docencia.

La Resolución también establece que los lineamientos deberán ser revisados y actualizados de manera periódica, con el fin de asegurar la pertinencia y vigencia de la normativa frente a la rápida evolución tecnológica.