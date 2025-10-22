UCR analizará si Busetas Heredianas asumirán ruta estudiantil

La Universidad de Costa Rica (UCR) analizará este miércoles, si la autobusera Busetas Heredianas asumiría la ruta estudiantil de Cartago hacia la universidad en San Pedro de Montes de Oca.

Foto: Mauricio Aguilar

De acuerdo con la UCR, por medio de una reunión con la Comisión de Transporte Universitario, programada para la tarde de este miércoles, la universidad evaluará si las Busetas Heredianas toman dicha ruta o valoran otras autobuseras.

La autobusera herediana, meses anteriores, se reemplazó de la ruta Heredia-San José, por diversos problemas, entre ellos:

Autobuses sin revisión técnica.

Frecuencia de servicio menor a la autorizada por el CTP.

Operar con menos unidades de las autorizadas por el CTP.

Deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Grupo Extra consultó al Consejo de Transporte Público (CTP) si tenía conocimiento de la posibilidad de que estas unidades operaran desde Cartago a la UCR.

La institución mencionó que, de momento, no registran ninguna solicitud de transporte de estudiantes a nombre de Busetas Heredianas.

“A nivel del CTP no se registra ninguna solicitud de transporte especial de estudiantes a nombre de Busetas Heredianas, aunque puede que lo presenten con el nombre de una persona particular”, indicaron.

Asimismo, el CTP está autorizado a dar permisos especiales hasta el próximo año.

“Por la moratoria del Decreto Ejecutivo 45200-MOPT-TUR no autoriza a dar nuevos permisos especiales al menos hasta el próximo 24 de mayo de 2026″, mencionó el CTP.

La posibilidad existe, aunque es incierto su futuro. Las autoridades competentes continúan en el análisis.