UCR alza la voz tras agresión a estudiantes en manifestación

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su enérgico rechazo ante los hechos ocurridos el martes por la noche, cuando un vehículo embistió a un grupo de estudiantes que participaban en una manifestación.

Mediante un pronunciamiento oficial, la institución recalcó que ninguna circunstancia justifica la violencia contra personas que ejercen su derecho a la protesta. Según indicaron, este tipo de acciones resulta inaceptable en una sociedad democrática que debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, la universidad hizo un llamado urgente a la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica. Destacó que la protesta social constituye un mecanismo legítimo dentro de la democracia, especialmente cuando los espacios de diálogo se ven debilitados, y recordó que históricamente ha sido clave para la consecución de importantes avances sociales en el país.

La Rectoría también expresó su solidaridad con el estudiantado que se manifiesta en defensa de la educación superior pública, subrayando su papel como un pilar esencial para el desarrollo nacional y la equidad social.

La UCR aseveró la necesidad de retomar el diálogo como la vía legítima para la construcción de acuerdos, instando a que este proceso se lleve a cabo con responsabilidad y respeto en beneficio del país.