UCR abrirá carreras en áreas estratégicas: estas son las opciones para 2027

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La Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá tres nuevas carreras en áreas vinculadas con la tecnología, la industria y la protección de los recursos marinos y costeros. Las opciones estarán disponibles a partir de 2027 en sedes regionales y ofrecerán 95 cupos en total.
Las carreras aprobadas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) son Ciencia de Datos, Ingeniería en Procesos de Manufactura y Manejo Integrado de Áreas Marino Costeras.
“Son carreras STEM que vienen a satisfacer necesidades que existen hoy por hoy en Costa Rica, principalmente asociadas a una gran oferta laboral que se ha venido generando”, afirmó Jáirol Núñez, vicerrector de Docencia.
La nueva oferta estará disponible en los recintos de Paraíso, en la Sede del Atlántico; Limón, en la Sede del Caribe; y Golfito, en la Sede del Sur.
Las tres carreras pertenecen a las áreas STEM, que comprenden ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
La carrera de Ciencia de Datos preparará a los estudiantes para analizar grandes cantidades de información y convertirlas en conocimiento útil para tomar decisiones. El plan incluye estadística, computación, manejo y ética de los datos, aprendizaje automático y desarrollo de agentes inteligentes basados en modelos de lenguaje.
En Ingeniería en Procesos de Manufactura, la formación se concentrará en diseñar, operar y mejorar procesos para transformar materiales en productos. Entre los contenidos figuran control de calidad, metrología, automatización industrial, robótica, internet de las cosas e inteligencia artificial aplicada.
Por su parte, Manejo Integrado de Áreas Marino Costeras se enfocará en la planificación del uso sostenible y la protección de las zonas marinas y costeras. Los estudiantes recibirán formación en conservación de la biodiversidad, planificación espacial marina, sistemas de información geográfica y participación de las comunidades que dependen de estos territorios.