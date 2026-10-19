UCR abrirá carreras en áreas estratégicas: estas son las opciones para 2027

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá tres nuevas carreras en áreas vinculadas con la tecnología, la industria y la protección de los recursos marinos y costeros. Las opciones estarán disponibles a partir de 2027 en sedes regionales y ofrecerán 95 cupos en total.

Las carreras aprobadas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) son Ciencia de Datos, Ingeniería en Procesos de Manufactura y Manejo Integrado de Áreas Marino Costeras.

“Son carreras STEM que vienen a satisfacer necesidades que existen hoy por hoy en Costa Rica, principalmente asociadas a una gran oferta laboral que se ha venido generando”, afirmó Jáirol Núñez, vicerrector de Docencia.

La nueva oferta estará disponible en los recintos de Paraíso, en la Sede del Atlántico; Limón, en la Sede del Caribe; y Golfito, en la Sede del Sur.

Foto: Isaac Villalta.

Estas son las nuevas carreras

Ciencia de Datos: se impartirá en el Recinto de Paraíso, en Turrialba. Ofrecerá un Diplomado y un Bachillerato, con 35 cupos.

se impartirá en el Recinto de Paraíso, en Turrialba. Ofrecerá un Diplomado y un Bachillerato, con 35 cupos. Ingeniería en Procesos de Manufactura: estará disponible en el Recinto de Limón, con grados de Bachillerato y Licenciatura. Tendrá 30 cupos.

estará disponible en el Recinto de Limón, con grados de Bachillerato y Licenciatura. Tendrá 30 cupos. Manejo Integrado de Áreas Marino Costeras: se ofrecerá en el Recinto de Golfito, también con Bachillerato y Licenciatura. Contará con 30 cupos.

Las tres carreras pertenecen a las áreas STEM, que comprenden ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

¿Qué aprenderán los estudiantes?

La carrera de Ciencia de Datos preparará a los estudiantes para analizar grandes cantidades de información y convertirlas en conocimiento útil para tomar decisiones. El plan incluye estadística, computación, manejo y ética de los datos, aprendizaje automático y desarrollo de agentes inteligentes basados en modelos de lenguaje.

En Ingeniería en Procesos de Manufactura, la formación se concentrará en diseñar, operar y mejorar procesos para transformar materiales en productos. Entre los contenidos figuran control de calidad, metrología, automatización industrial, robótica, internet de las cosas e inteligencia artificial aplicada.

Por su parte, Manejo Integrado de Áreas Marino Costeras se enfocará en la planificación del uso sostenible y la protección de las zonas marinas y costeras. Los estudiantes recibirán formación en conservación de la biodiversidad, planificación espacial marina, sistemas de información geográfica y participación de las comunidades que dependen de estos territorios.