UCR abre inscripción para prueba de habilidades cuantitativas

Del 13 de julio al 5 de agosto estará abierto el periodo de inscripción para un examen que condiciona el ingreso a ocho carreras universitarias, entre ellas:

Farmacia Matemática Ciencias Actuariales Química Estadística Física Meteorología Ingeniería Electromecánica Industrial

El trámite tiene un costo de ¢1.000 y debe completarse mediante un pago en línea, con comprobante impreso como respaldo.

Se trata de la Prueba de Habilidades Cuantitativas (PHC), que administra el Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), como parte del proceso de admisión 2026-2027.

La evaluación es un requisito especial (adicional al proceso ordinario) para quienes aspiran a cursar las carreras ya mencionadas.

Cómo funciona la prueba

El examen consta de 40 preguntas de selección única, divididas en cuatro áreas:

Análisis de datos Aritmética Álgebra Geometría

Se resuelve sin calculadora y en un máximo de dos horas. Según la institución, el objetivo no es medir la memorización de contenidos de secundaria, sino la capacidad de análisis y razonamiento para resolver problemas.

Quienes estén exonerados del pago de la Prueba de Admisión Académica (PAA), así como el estudiantado con beca 5, no deberán cancelar el monto de inscripción.

Asimismo, obtener la nota mínima que exige cada carrera permite concursar por un cupo, pero no asegura el ingreso, pues la asignación final depende del promedio de admisión y del proceso de concurso respectivo.

Cronograma y preparación

Las citas para presentar el examen se publicarán el 24 de agosto. La aplicación de la prueba será el domingo 27 de septiembre, en sedes universitarias y colegios de todo el país, mientras que los resultados se conocerán el 9 de noviembre.

Como material de apoyo, el IIP ofrece el libro Introducción a la Prueba de Habilidades Cuantitativas, con ejercicios y estrategias de resolución.

Toda la información sobre inscripción y requisitos está disponible en este enlace.