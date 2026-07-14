La Universidad de Costa Rica (UCR) abrió un nuevo concurso externo para contratar personal en cuatro áreas distintas, con oportunidades disponibles en varias sedes del país.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud desde este 14 de julio. El periodo de inscripción finaliza el 15 de julio para la mayoría de las plazas, mientras que el puesto de realizador para el Canal UCR permanecerá abierto hasta el 16 de julio.

Puestos disponibles

Profesional en Informática . Sede Regional del Caribe.

. Sede Regional del Caribe. Profesional en Asesoría Legal para la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual – Rectoría.

para la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual – Rectoría. Realizador audiovisual . Canal UCR.

. Canal UCR. Asistente de Archivística. Sede Regional de Occidente.

Perfil de las vacantes

Cada puesto solicita requisitos específicos de formación académica y experiencia.

Entre las funciones destacan:

Informática: administración de servidores, desarrollo de aplicaciones, mantenimiento de sitios web y gestión de infraestructura tecnológica.

administración de servidores, desarrollo de aplicaciones, mantenimiento de sitios web y gestión de infraestructura tecnológica. Asesoría legal: acompañamiento jurídico en procesos relacionados con denuncias por hostigamiento sexual, atención de consultas y asesoría durante audiencias.

acompañamiento jurídico en procesos relacionados con denuncias por hostigamiento sexual, atención de consultas y asesoría durante audiencias. Realizador audiovisual: coordinación técnica de producciones, supervisión de grabaciones y edición de programas para televisión.

coordinación técnica de producciones, supervisión de grabaciones y edición de programas para televisión. Archivística: organización, digitalización, clasificación y control de documentos institucionales.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas deberán registrarse en la Bolsa de Empleo de la UCR, donde recibirán una contraseña temporal para ingresar al sistema.

Posteriormente deberán completar la información solicitada, adjuntar la documentación requerida en formato PDF y seleccionar la vacante de interés en la sección de Concursos Externos.

La UCR indicó que las plazas forman parte de su concurso externo y están disponibles para personas que cumplan con los requisitos establecidos para cada puesto.