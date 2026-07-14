La Universidad de Costa Rica (UCR) abrió un nuevo concurso externo para contratar personal en cuatro áreas distintas, con oportunidades disponibles en varias sedes del país.
Las personas interesadas podrán presentar su solicitud desde este 14 de julio. El periodo de inscripción finaliza el 15 de julio para la mayoría de las plazas, mientras que el puesto de realizador para el Canal UCR permanecerá abierto hasta el 16 de julio.
Cada puesto solicita requisitos específicos de formación académica y experiencia.
Entre las funciones destacan:
Las personas interesadas deberán registrarse en la Bolsa de Empleo de la UCR, donde recibirán una contraseña temporal para ingresar al sistema.
Posteriormente deberán completar la información solicitada, adjuntar la documentación requerida en formato PDF y seleccionar la vacante de interés en la sección de Concursos Externos.
La UCR indicó que las plazas forman parte de su concurso externo y están disponibles para personas que cumplan con los requisitos establecidos para cada puesto.