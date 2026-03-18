Ucimed cierra instalaciones tras amenaza de bomba reportada

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed) cerró este miércoles sus instalaciones y canceló las lecciones presenciales luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) notificara a la institución sobre una amenaza de bomba recibida en horas de la madrugada.

Según informó la universidad mediante un comunicado oficial, la suspensión de actividades presenciales se aplicó de forma inmediata como medida preventiva, con el objetivo de resguardar la integridad de los estudiantes, el personal docente y administrativo, así como de toda la comunidad universitaria.

Posteriormente, las instalaciones fueron inspeccionadas por la Unidad de Intervención Especial (UIE) del Departamento de Inteligencia y Seguridad, en coordinación con oficiales de la Fuerza Pública y la Unidad Canina. Tras una revisión exhaustiva, las autoridades determinaron que la amenaza correspondía a una falsa alarma.

Pese a no encontrarse ningún artefacto explosivo, la Ucimed informó que interpuso la denuncia correspondiente para que se investigue el origen de la amenaza y se establezcan eventuales responsabilidades.

Por su parte, los laboratorios quedan suspendidos y las lecciones teóricas se impartirán de forma virtual a través de Teams.

Asimismo, los profesores deberán coordinar con sus grupos.